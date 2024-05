Tiro a volo - Europei Lonato 2024 | Diana Bacosi è oro nello skeet

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024)trionfa ancora adel Garda.stesso luogo in cui si era aggiudicata l’oro mondiale nel 2019, l’azzurra dellosi impone nell’edizionedeglidi. La tiratrice italiana ha dominato l’atto conclusivo della competizione, chiudendo con 56/50 davanti alla francese Lucie Anastassiou (51) e alla russa Daria Turulo (41). Una giornata intensa per la classe ’83, che era riuscita ad approdare alla finale soltanto tramite lo shoot-off vinto in mattinata. Quinta posizione per l’altra rappresentante azzurra Simona Scocchetti. Buone notizie arrivano anche dalla gara maschile, pur senza nostri rappresentanti in grado di raggiungere la finale. Gabriele Rossetti non offre una grande prestazione negli ultimi 25 piattelli di qualificazione e chiude 30esimo, ma anche Tammaro Cassandro non riesce a centrare l’accesso in finale e questo permette a Rossetti di mettere in tasca la qualificazione olimpica a Parigitramite ranking.