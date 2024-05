Tiro a volo | Arianna Nember oro nello skeet Junior agli Europei 2024! Quarta Ruta

Due azzurre approdano in finale nello skeet senior femminile agli Europei 2024 di tiro a volo, in corso a Lonato del Garda: Diana Bacosi e Simona Scocchetti dominano allo spareggio e chiudono le qualificazioni rispettivamente in terza e quarta posizione. oasport

Gabriele Rossetti stacca il pass olimpico nominale attraverso il ranking e completa il contingente dell’Italia del tiro a volo per Parigi 2024: agli Europei senior 2024 di Lonato del Garda, manifestazione che mette in palio l’ultimo pass non nominale diretto per i Giochi, né Rossetti né Cassandro approdano all’ultimo atto dello skeet maschile e dunque il primo dei due azzurri citati può fare festa, chiudendo in testa alla classifica che lo spedisce direttamente in Francia.

oasport