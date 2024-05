Tiago Pinto trova squadra | l’ex Roma accetta il corteggiamento del Bournemouth

(Di venerdì 24 maggio 2024) Inizia una nuova avventura perdirigente della. Il portoghese ha raggiunto l’accordo con il, club della Premier League. L’annuncio è arrivato direttamente dal proprietario delle ‘Cherries’ Bill Foley, le cui parole sono riportate dalla Bbc. Le parole del proprietario “Siamo felici di aver portatonel club- il commento di Foley –. I nostri Neill Blake e Simon Francis di recente hanno lavorato con lui ad alcune operazioni, e ci ha sempre fatto un’ottima impressione”. “ha un carriera ancora giovane – ha aggiunto – ma ha già una grande esperienza di lavoro in club di alto profilo”. L'articolo CalcioWeb. .

L’attacco di Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Aston Villa, all’ex dirigente della Roma Tiago Pinto. I dettagli Tiago Pinto, ex Roma, è stato nominato come nuovo dirigente del Bournemouth. Una notizia che ha fatto tornare d’attualità alcune dichiarazioni del portoghese. calcionews24

L'ex dirigente della Roma riparte dalla Premier League. ROMA - Tiago Pinto riparte dalla Premier League. Il portoghese, 36enne, ex direttore generale della Roma, è stato ufficializzato oggi come nuovo direttore dell'area calcistica del Bournemouth. ilgiornaleditalia

Bournemouth, thiago pinto è il nuovo president of football operation - Bournemouth, thiago pinto è il nuovo president of football operation - Dopo aver lasciato la Roma lo scorso febbraio, Thiago pinto approda al Bournemouth. Il dirigente portoghese sarà il president of football operation ... sportmediaset.mediaset

L'ex Roma Tiago Pinto va al Bournemouth. E Zaniolo si toglie un sassolino dalla scarpa - L'ex Roma tiago pinto va al Bournemouth. E Zaniolo si toglie un sassolino dalla scarpa - Sorride Nicolò Zaniolo, uno che da tiago pinto era stato criticato. L'esterno oggi al Galatasaray ha ripubblicato infatti un articolo ... tuttonapoli

E’ già partita la caccia al successore di Maresca - E’ già partita la caccia al successore di Maresca - Visualizzazioni: 69 Con Enzo Maresca sempre più vicino al Chelsea, il Leicester inizia a cautelarsi per trovare un eventuale successore: piace Carlos Corberán. E’ già partita la caccia al successore d ... calciostyle