Ti ricordi… L’ultimo trofeo del Bologna | 50 anni fa quella strana Coppa Italia vinta contro il Palermo tra le polemiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) È in festa da giorniper l’impresa di Thiago Motta e dei suoi che hanno portato i rossoblù nell’Europa che conta, in Champions, dopo un campionato straordinario. Non si alza materialmente una, certo, ma forse vale anche qualcosa in più. Qualcosa in più del(ci sarebbe l’Intertoto del ’98, ma non è la stessa cosa) alzato, esattamente 50fa (e un po’ sommessamente) a Roma: lain finaleil. Un formato anomalo ladistagione 1973/74: c’era il Mondiale in Germania all’orizzonte e bisognava far presto: difficile con un torneo da 36 partecipanti, a gironi e con gare di andata e ritorno a partire dal secondo turno. Secondo turno (due gironi da quattro squadre con partite in casa e in trasferta) che per ovviare a tale difficoltà viene concentrato tra metà dicembre e inizio maggio. Considerando che in quel periodo le grandi erano in corsa per Scudetto e Coppe Europee, ne beneficiano le piccole.