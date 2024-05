Genova, 24 maggio 2024 – Genoa e Bologna hanno da tempo raggiunto i propri obiettivi stagionali: rispettivamente una salvezza tranquilla e la storica qualificazione alla Champions League. La chiusura del campionato per entrambe si preannuncia 'spensierata', ma a prevalere è il rossoblù di casa, che fa festa grazie a un gol per tempo: apre le marcature Malinovskyi con la specialità della casa, un pregevole mancino, e le chiude con l'altro piede Vitinha. sport.quotidiano

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta contro il Genoa in trasferta. Ecco le sue dichiarazioni Thiago Motta, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il 2-0 del Genoa sui felsinei. calcionews24

Thiago Motta si commuove mentre saluta il Bologna: “Ci sarò per loro in qualsiasi momento” - Thiago motta si commuove mentre saluta il bologna: “Ci sarò per loro in qualsiasi momento” - Thiago motta riesce a stento a trattenere le lacrime nel saluto al bologna: si emoziona guardando le immagini, dice addio alla sua squadra con l'ultimo ... fanpage

Thiago Motta ‘dribbla’ la Juventus: “Adesso contano di più queste cose” - Thiago motta ‘dribbla’ la Juventus: “Adesso contano di più queste cose” - Intervenuto ai microfoni di DAZN, un commosso Thiago motta ha lasciato una lunga intervista nel post partita di Genoa-bologna ... calciomercato

Genoa-Bologna, Thiago Motta saluta: "Chiudiamo un ciclo bellissimo" - Genoa-bologna, Thiago motta saluta: "Chiudiamo un ciclo bellissimo" - Si chiude con un lungo abbraccio ai suoi giocatori, l'avventura di Thiago motta sulla panchina del bologna: "Ciclo bellissimo, qui lascio amore e passione. Questo gruppo ha fatto la storia del club. sport.sky