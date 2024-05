Thiago Motta saluta il Bologna con una sconfitta Il Genoa vince 2-0

Genoa Bologna, match valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Bologna: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. calcionews24

Bellissimo gesto di Kevin Strootman durante la partita tra Genoa Bologna, ultima giornata di campionato di Serie A Durante la sfida tra Genoa Bologna, valevole per la 38esima giornata di Serie A. Kevin Strootman è entrato in campo nel corso della ripresa per la sua ultima partita con la maglia rossoblu. calcionews24

22.39 Fa festa il Genoa che chiude il campionato battendo a Marassi 2-0 il Bologna. Buon avvio del Genoa che al 13' passa in vantaggio. Diagonale chirurgico di Malinovskyi che riceve da Martin e dal limite riesce a superare Ravaglia: la palla colpisce il palo e poi finisce in gol. televideo.rai

Genoa on fire, Bologna in vacanza: Gilardino rovina l'ultima di Thiago Motta. L'omaggio del Ferraris al Grifone - genoa on fire, bologna in vacanza: Gilardino rovina l'ultima di Thiago Motta. L'omaggio del Ferraris al Grifone - Thiago Motta saluta il bologna con una sconfitta. Raggiunto il traguardo Champions, gli emiliani, reduci da giorni di festeggiamenti sfrenati, chiudono una stagione storica con il ko rimediato al ... sport.virgilio

LIVE! Genoa-Bologna 2-0, raddoppio di Vitinha: diretta aggiornamenti in tempo reale - LIVE! genoa-bologna 2-0, raddoppio di Vitinha: diretta aggiornamenti in tempo reale - Festa salvezza e festa scudetto archiviata in palio in genoa-bologna ci sono soltanto posizioni in classifica che vorrebbero dire principlamente maggiori introiti da piazzamento a fine stagione. Gli ... informazione

HIGHLIGHTS | Malinovskiy e Vitinha, festa Genoa: Thiago Motta saluta con un ko - HIGHLIGHTS | Malinovskiy e Vitinha, festa genoa: Thiago Motta saluta con un ko - Il genoa vince 2-0 contro il bologna nell'ultima giornata di campionato: saluto amaro per Thiago Motta, pronto per la Juventus ... calciomercato