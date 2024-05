Genova, 24 maggio 2024 – Genoa e Bologna hanno da tempo raggiunto i propri obiettivi stagionali: rispettivamente una salvezza tranquilla e la storica qualificazione alla Champions League. La chiusura del campionato per entrambe si preannuncia 'spensierata', ma a prevalere è il rossoblù di casa, che fa festa grazie a un gol per tempo: apre le marcature Malinovskyi con la specialità della casa, un pregevole mancino, e le chiude con l'altro piede Vitinha. sport.quotidiano

Si chiude di venerdì sera la Serie A 2023-2024 di Genoa e Bologna. La partita non ha più niente da dire al campionato, le due squadre hanno già ‘detto abbastanza’ nei mesi scorsi. Due squadre con un percorso abbastanza simile, come i colori che le contraddistinguono, guidate da due allenatori promossi a pieni voti. calcioweb.eu

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta contro il Genoa in trasferta. Ecco le sue dichiarazioni Thiago Motta, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il 2-0 del Genoa sui felsinei. calcionews24

Bologna, Motta: "È la chiusura di un ciclo bellissimo" - Bologna, motta: "È la chiusura di un ciclo bellissimo" - Finisce 2-0 la sfida tra Genoa e Bologna, andata in scena a Marassi e valevole per l'ultima giornata di Serie A. I padroni di casa vincono grazie ai gol di Malinovskyi e Vitinha, andati a segno ... gianlucadimarzio

Thiago Motta lascia Bologna in lacrime: "Chiuso un ciclo bellissmo e fatta la storia del club" - thiago motta lascia Bologna in lacrime: "Chiuso un ciclo bellissmo e fatta la storia del club" - Ultima conferenza stampa post-partita per thiago motta da allenatore del Bologna. L`italo-brasiliano destinato alla Juventus ha parlato a Sky Sport al termine della. calciomercato