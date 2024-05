Thiago Motta e la rivoluzione Juve | Chiellini in società - ma ci sono tanti contratti che scottano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Come sarà ladel futuro? Il calcio diè stato definito dagli esperti come un “gioco di connessioni” e “di dominio”. Analizzando il Bologna, emerge una rete di passaggi e una strategia di occupazione del campo che punta a controllare il possesso senza mai risultare sterile o fine a sé stessa. Il Bologna eccelle nel ribaltamento del gioco attraverso gli esterni offensivi e nel “gioco diretto”, che consiste nello sfondamento centrale. Difensivamente, la squadra diè tra le più combattive insieme all’Atalanta, subisce meno “expected goals” (la probabilità che un tiro diventi gol) e mantenendo un pressing alto superiore alla media della Serie A. Questi dati emergono dallo studio di Cube, la piattaforma di analisi calcistica sviluppata da xfb Analytics, citata dal Corriere dello Sport, e offrono una visione chiara del metodoe della sua potenziale applicabilità allantus.

Non c’è dubbio: Thiago Motta è un grande allenatore a cui noi di Bologna dobbiamo tanto. Per il resto è un uomo ambizioso. Ha lasciato un signor presidente come Joey Saputo, diverse spanne più grande di lui come uomo, una società e dirigenza sana, una squadra che pendeva dalle sue labbra, una tifoseria e una città innamorate, per abbracciare una vecchia signora decrepita come la Juve di facili costumi (vedi scandali) a cominciare dai vertici e via, via, a scendere, tutto il resto. ilrestodelcarlino

