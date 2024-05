Thiago Motta comincia col botto alla Juventus | 3 big subito in squadra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Scatta l'ora di. L'addio al Bologna è diventato ufficiale, così come lo sarà tra una settimana l'approdo a Torino, dove lo aspetta una grande sfida, quella di ricostruire sulle macerie lasciate da Massimiliano Allegri. «Sono fiero di aver portato il Bologna in Champions League senza mai tradire la nostra filosofia di gioco e la grande passione dei tifosi che ci hanno spinto e motivato in ogni momento», ha dichiaratodopo l'incontro con il presidente Saputo, che non ha potuto far altro che prendere atto della scelta didi non rinnovare il contratto. A Bologna saranno eternamente grati all'italo-brasiliano per questa stagione memorabile, ma resta comunque l'amarezza per un addio consumato prima di giocare la Champions conquistata sul campo.la disputerà con la, che da mesi si sta preparando all'arrivo del miglior allenatore possibile per quelli che sono gli obiettivi del club.