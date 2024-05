Thiago Motta 1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non c’è dubbio:è un grande allenatore a cui noi di Bologna dobbiamo tanto. Per il resto è un uomo ambizioso. Ha lasciato un signor presidente come Joey Saputo, diverse spanne più grande di lui come uomo, una società e dirigenza sana, una squadra che pendeva dalle sue labbra, una tifoseria e una città innamorate, per abbracciare una vecchia signora decrepita come la Juve di facili costumi (vedi scandali) a cominciare dai vertici e via, via, a scendere, tutto il resto. Vai, goditi i lauti guadagni e il palcoscenico italiano e europeo, ma d’ora in poi sarai ricordato per il tuo opportunismo. Ettore Calanchi .