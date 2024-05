The Last of Us 2 | un candidato agli Oscar 2024 si aggiunge al cast

(Di venerdì 24 maggio 2024) La seconda stagione di Theof Us, la serie di successo in esclusiva su Sky e Now, è sempre più vicina, ma ancora si susseguono notizie su membri delche si aggiungono alle fila di attori e attrici di lustro in questi nuovi episodi. Ad affiancare Bella Ramsey e Pedro Pascal nelle nuove puntate sarà un attoreall’ultima edizioni degli: Jeffrey Wright. L’attore afroamericano sarà l’interprete di Isaac, il leader di una milizia intenzionata a portare avanti il proprio baluardo di giustizia, sebbene debba cercare di combattere su due fronti. Uno interno con alcuni suoi compagni che vogliono fare di testa loro e all’esterno con un nemico straordinariamente potente e ricco di risorse. Isaac è un capo autoritario, giusto e capace e nessuno poteva interpretarlo come Wright. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Theof Us (@theofus) Nello storico dell’attore non troviamo soltanto la candidatura all’come attore protagonista per American Fiction, ma anche ruoli di rilievo in film come nell’ultima saga di 007 al fianco di Daniel Craig, a quello di Robert Pattinson interpretando l’ispettore Gordon in The Batman e partecipando a The French Dispatch, di Wes Anderson.

The Last of Us 2: Jeffrey Wright entra nel cast dei nuovi episodi, ecco chi interpreterà - The last of Us 2: Jeffrey Wright entra nel cast dei nuovi episodi, ecco chi interpreterà - La star Jeffrey Wright si unisce al cast di The last of Us, mentre prosegue la lavorazione degli episodi della seconda stagione della serie HBO. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24/05/2024 Jeffrey ... movieplayer

The Last of Us Stagione 2 dà il benvenuto a un nuovo big nel cast - The last of Us Stagione 2 dà il benvenuto a un nuovo big nel cast - Il vincitore dell'Emmy Award e candidato all'Oscar Jeffrey Wright si è unito al cast della seconda stagione di The last of Us. spaziogames

The Last of Us 2, Jeffrey Wright nel cast: riprenderà il ruolo di Isaac dal videogame - The last of Us 2, Jeffrey Wright nel cast: riprenderà il ruolo di Isaac dal videogame - Dopo la pubblicazione delle prime foto ufficiali di The last of Us 2, le cui riprese sono ancora in corso, HBO ha sganciato la bomba comunicandoci in queste ore l'ingresso nel cast della nuova ... serial.everyeye