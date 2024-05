The Kolors a Radio2 Live il 27 maggio

MILANO – The Kolors sono i protagonisti del nuovo appuntamento con la grande musica dal vivo a Radio2 Live, lunedì 27 maggio con Ema Stokholma e Gino Castaldo dalla sala B di Via Asiago alle ore 21 su Rai Radio 2, sul Canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay e RaiPlay Sound. lopinionista

The Kolors primi in classifica. Karma il brano più ascoltato in radio - I The kolors non sbagliano un colpo. Dopo essere stati al primo posto della classifica EarOne Airplay con «Un ragazzo una ragazza» nelle ...

Venezia Summer Festival: il 21 giugno al Parco San Giuliano - Mestre ospiterà la seconda tappa del Summer Festival 2024. Quattro gli appuntamenti, 50 i big. Una quindicina gli artisti a Venezia