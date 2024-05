The Beach Boys | Noi non siamo immortali - ma la nostra musica sì

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arriva su Disney+ il 24 maggio il documentario The, che celebra la storia della leggendaria band che ha rivoluzionato lapop e dell’iconico e armonioso sound che hanno creato. Il documentario ripercorre infatti il percorso del gruppo dalle umili origini familiari e include filmati inediti e interviste mai viste prima con Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston deie altri luminari del mondo della, tra cui Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was. Prodotto da Kennedy/Marshall e White Horse Pictures, Theè diretto da Frank Marshall e Thom Zimny, con la sceneggiatura di Mark Monroe. «Sono cresciuto a Newport, a sud di Hawthorne, dove sono cresciuti anche i. – dice Frank Marshall in conferenza – Ero appassionato di surf e di surf music. Infatti andavo al Rendezvous Ballroom con Dick Dale.

Il giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Gus T. May, ha sentenziato che Brian Wilson dei Beach Boys ha bisogno di tutela a causa della sua demenza e del “grave disturbo neurocognitivo”. Il co-fondatore dei Beach Boys Brian Wilson dovrebbe essere sotto la tutela del tribunale per gestire le sue decisioni personali e mediche. ilfattoquotidiano

New York, 10 maggio 2024 - Triste destino per il genio dei Beach Boys, Brian Wilson, messo sotto custodia legale per ordine di un giudice. Wilson considerato uno dei più ispirati compositori degli anni '60 con canzoni come I Get Around, Barbara Ann e Good Vibrations, riuscì a fare concorrenza ai Beatles dando l'immagine idealizzata della California come un paradiso per i giovani surfisti. quotidiano

Il documentario The Beach Boys ci racconta come tutto, nella storia della band, fosse una questione di armonia. E una questione di famiglia. In streaming su Disney+ dal 24 maggio . "Pensai: è il miglior album della storia. movieplayer

