TG2 si rinnova | cambiano studio - grafica e sigla – Video

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il nuovodel TG2 Il TG2 si. Finalmente! Il telegiornale diretto da Antonio Preziosi cambia. Un progetto tutto interno, a cura di Direzione Produzione Tv – Centro Produzione Tv di Roma, “per innovare nel solco della tradizione”. Via il troppo rosso, ad inizioricompare il vecchio 2 del tg. “La persona al centro dell’informazione. È questa l’idea che ha ispirato il nuovodel TG2. È un impegno che viene dalla nostra storia e ci proietta verso il futuro. Per questo la nuovacontiene una citazione del passato. Quel “2” che si compone in vari colori ci ricorda da dove veniamo e ci spinge are l’impegno di serietà e di credibilità verso chi ci ascolta anche in futuro” ha dichiarato il Direttore Preziosi. Motivo di orgoglio, per l’Amministratore Delegato Roberto Sergio, è “aver utilizzato professionalità Rai per la progettazione delloe anche per la”.