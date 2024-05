Il Tesoro ha collocato oggi in asta 9,25 miliardi di Btp. In particolare sono stati assegnati 2 miliardi di Btp a 3 anni con un tasso del 3,32%, stabile rispetto al precedente collocamento; 1 miliardo di Btp a 5 anni con un rendimento del 3,28% e 4,5 miliardi di Btp a 7 anni con un tasso del 3,52%, in questo caso in calo di un punto base. quotidiano

Il Tesoro offrirà in asta, il prossimo 28 maggio, Btp fino a 6 miliardi di euro. In particolare sono previsti 2,75 miliardi di Btp Short term (settima tranche), 1,75 miliardi di Btp a 3 anni (13esima tranche) e fino a 1,5 miliardi di Btpei a 10 anni (20esima tranche). quotidiano

Tesoro: in asta il 29 maggio Bot a sei mesi fino a 6 miliardi - tesoro: in asta il 29 maggio Bot a sei mesi fino a 6 miliardi - Il tesoro offrirà in asta, il prossimo 29 settembre, fino a 6 miliardi di euro di Bot semestrali con scadenza novembre 2024. E' quanto comunica il Mef. quotidiano

Asta di BTp a medio-lungo termine del 28 maggio: ci sono lo short term, l’indicizzato all’inflazione e l’ex triennale in scadenza - asta di BTp a medio-lungo termine del 28 maggio: ci sono lo short term, l’indicizzato all’inflazione e l’ex triennale in scadenza - Il tesoro punta a raccogliere altri 6 miliardi di euro all'asta dei BTp a medio-lungo termine di martedì 28 maggio. Tre titoli in offerta. investireoggi

Asset allocation: ecco perchè non puntare ora su bond a lunga scadenza - Asset allocation: ecco perchè non puntare ora su bond a lunga scadenza - Il 17 agosto 2020 il tesoro americano collocò in asta al prezzo di 99 circa un bond trentennale con una cedola fissa dell’1,375 per cento. Nei giorni seguenti il titolo superò di poco 100. Ai 26 milia ... bluerating