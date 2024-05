Tesoro di San Gennaro - 23mila euro per i bimbi del Santobono

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Sanper i bambini del: la Deputazione della Real Cappella e il Museo delhanno aperto eccezionalmente i propri spazi per un evento spettacolo promosso e organizzato dalla S.O.S. Sostenitori Ospedaleets con l’obiettivo di contribuire a finanziare il Primo Centro Ustioni Pediatrico Regionale dell’ospedale di Napoli destinato a diventare punto di riferimento per tutto il Sud Italia. Sono stati raccolti 23.000che andranno a sostenere uno degli 11 progetti realizzati dalla S.O.S. ets per il reparto, e assicurare cure all’avanguardia e le migliori condizioni di degenza ai piccoli pazienti ustionati. I fondi raccolti sono destinati in particolare alla work station dotata di un’importante tecnologia per una camera operatoria all’avanguardia che permetterà ai medici deldi operare affiancati dal supporto integrato, in tele conferenza, dei medici del Centro Ustioni Pediatriche dell’università di Zurigo, partner dell’ospedale per la coltivazione e l’impianto di cute bioingegnerizzata su bambini ustionati gravi.