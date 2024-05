Terribile incidente tra auto e moto in Sardegna | chi è morto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 24 maggio 2024) Social.in Italia. Intorno alle ore 14:00, nella giornata di oggi, venerdì 24 maggio 2024, la statale 125 a Urzulei è stata scenario di una tragedia. Un’e unasi sono scontrare violentemente in provincia di Nuoro, in. Scopriamo tutti i dettagli.Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, spunta il pancino sospetto (FOTO) Leggi anche: Meteo, finalmente torna il caldo in Italia: in arrivo l’anticiclone africanotrainIntorno alle ore 14:00, nella giornata di oggi, venerdì 24 maggio 2024, un’mobile e unasi sono scontrate violentemente lungo la Strada Statale 125 ad Urzulei, in provincia di Nuoro. Lo schianto è stato talmente potente da spaventare glimobilisti che si sono immediatamente fermati per chiamare i soccorsi. Oltre alle ambulanze, è giunto sul posto l’elisoccorso Echo Lima 3.in: la dinamica Nella giornata di oggi, 24 maggio 2024, la Strada Statale 125 ad Urzulei, in provincia di Nuoro, è stata scenario di un