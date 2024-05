Terremoto Un boato! | Campi Flegrei - ancora una scossa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questa notte, la terra è tornata a tremare nei, dove già il 20 maggio scorso forti scosse avevano costretto all’evacuazione numerose famiglie. Alle 1:46 di oggi, venerdì 24 maggio, undi magnitudo 1.9 della scala Richter ha colpito l’area di Miliscola, a Pozzuoli, lungo la strada costiera che porta a Bacoli. L’evento sismico è stato percepito distintamente in tutta la zona flegrea. L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha informato la popolazione tramite i social media: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.9 ± 0,3 localizzato in zona Via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle 01:44, ora locale, (23:44 UTC) alla profondità di 2,57 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da unavvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”. Questo nuovo evento sottolinea la continua instabilità sismica della regione, mantenendo alta la preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali.

L'Aquila - Il Comune di Castel di Sangro si prepara ad accogliere fino a tremila persone in fuga dallo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. A seguito dello sciame sismico che ha colpito la zona dei Campi Flegrei, il Comune di Castel di Sangro (L'Aquila) ha allestito tre aree di accoglienza per eventuali sfollati. abruzzo24ore.tv

Perché non si dovrebbe uscire in strada durante un Terremoto: ecco cosa fare - Perché non si dovrebbe uscire in strada durante un terremoto: ecco cosa fare - Dove trovare riparo durante un terremoto: ecco perchè non si consigli assolutamente di precipitarsi in strada durante una scossa ... tecnologia.libero

Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa con boato durante la notte - terremoto ai campi Flegrei, nuova scossa con boato durante la notte - Il terremoto si è verificato all’1.46 di oggi, venerdì 24 maggio, e ha avuto una magnitudo di 1.9 della scala Richter. fanpage

Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro nel Mar Ionio - terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro nel Mar Ionio - Un altro terremoto torna a scuotere il sud Italia. Questa mattina è stata la volta della Puglia, dove nel Mar Ionio settentrionale una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata alle ore 5:29 ad una ... ilriformista