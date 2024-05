Terremoto oggi a Crotone - scossa con magnitudo di 4 0 | epicentro a Cirò in Calabria

Terremoto oggi | 24 maggio 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, venerdì 24 maggio 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. tpi

Terremoto oggi a Crotone, scossa con magnitudo di 4.0: epicentro a Cirò - terremoto oggi a Crotone, scossa con magnitudo di 4.0: epicentro a Cirò - Scossa di terremoto a Cirò, nel Crotonese, alle 19.35 di oggi, venerdì 24 maggio 2024. La scossa, a 23 chilometri di profondità, è di magnitudo compresa fra i 3.8 e i 4 gradi sulla scala Richter. fanpage

Forte scossa di terremoto a Crotone. Avvertita anche in Puglia - Forte scossa di terremoto a Crotone. Avvertita anche in Puglia - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Crotone. Magnitudo 4.0 della scala Richter con epicentro a Cirò, nel Crotonese, a pochi chilometri dal centro abitato e una profondità di circa 23 ... quotidianodelsud

Terremoto in Calabria, forte scossa di magnitudo 4 in provincia di Crotone - terremoto in Calabria, forte scossa di magnitudo 4 in provincia di Crotone - Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato nel crotonese alle 19.35. La scossa è stata localizzata a una profondità di 23 km ed epicentro a Cirò dalla Sala ... leggo