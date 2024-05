Terremoto - nuova scossa con boato durante la notte

(Di venerdì 24 maggio 2024) – Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei, dopo le forti scosse dello scorso 20 maggio che hanno provocato lo sgombero di decine di famiglie. Questa, all’1.46 di oggi, venerdì 24 maggio, unadi magnitudo 1.9 della scala Richter si è registrata nell’area di Miliscola, a Pozzuoli. Di seguito tutti i dettagli sulla situazione. (continua a leggere dopo le foto) I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 1,44 di staundi magnitudo 1.9 con epicentro nel lago Lucrino ad una profondità di 2,6 chilometri. Il sisma è stato seguito da un altro evento tellurico alle ore 1,46 di magnitudo 1.1 con epicentro sempre nello specchio acqueo di via Miliscola ad una profondità di 2,9 chilometri. Entrambe le scosse sono state avvertite ad Arco Felice e Lucrino. Dall’inizio dell’anno sono 3.468 i terremoti registrati nei Campi Flegrei dalla sala di Napoli dell’Ingv.

Dopo una notte tranquilla, i Campi Flegrei hanno iniziato nuovamente a tremare in mattinata: una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.4, si è registrata intorno alle 8.30. I comuni più vicini all’epicentro, individuato nel Golfo di Pozzuoli, sono stati Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. secoloditalia

Grande frana in Papua Nuova Guinea, 'ci sono morti' - Grande frana in Papua nuova Guinea, 'ci sono morti' - Una grave frana ha colpito "più di sei villaggi" in una regione montuosa della Papua nuova Guinea centrale e ha causato "perdite umane", hanno riferito le autorità locali. (ANSA) ... ansa