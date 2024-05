Terremoto nel mar Ionio settentrionale | avvertito in zone della Puglia Magnitudo 3,8 alle 5,29

Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Dopo quello che si era avvertito in Puglia poco meno di un mese fa, ancora delle violente scosse di terremoto scuotono il nostro territorio. Il sisma si è concentrato al largo della Grecia con epicentro nei pressi dell’Isola di Corfù, ma oltre che nel Salento è stato avvertito anche in Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia del Nord e, ovviamente, in buona parte delle regioni elleniche.

dayitalianews