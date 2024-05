Terremoto in Calabria - forte scossa di magnitudo 4 in provincia di Crotone

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Calabria. L'epicentro è stato localizzato a poca distanza dal comune di Cirò, in provincia di Crotone, ad una profondità di 23 chilometri. tg24.sky

