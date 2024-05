Terremoto Calabria - scossa di magnitudo 4 0 vicino a Cir - Crotone

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 - Laha tremato, undi4.0 è stato registrato dall'Ingv, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 19 e 35 circa con epicentro a poca distanza dal comune di Cirò, in provincia di, ad una profondità di 23 chilometri. Pochi minuti dopo alle 19 e 38 circa un'altradi2.5, individuata nella zona di Costa Ionicase (). Notizia in aggiornamento .

