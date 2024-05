Terremoto ai Campi Flegrei - nuova scossa con boato durante la notte

Inviato a Roma C'è una prima, e sommaria, stima per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle reti infrastrutturali: circa 500 milioni. Ma ne serviranno altri, ed il governo. ilmattino

L'Aquila - Il Comune di Castel di Sangro si prepara ad accogliere fino a tremila persone in fuga dallo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. A seguito dello sciame sismico che ha colpito la zona dei Campi Flegrei, il Comune di Castel di Sangro (L'Aquila) ha allestito tre aree di accoglienza per eventuali sfollati. abruzzo24ore.tv

Terremoto Napoli e Campi Flegrei: nuova scossa con epicentro nel lago Lucrino - terremoto Napoli e campi Flegrei: nuova scossa con epicentro nel lago Lucrino - I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 1,44 di stanotte un terremoto di magnitudo 1.9 con epicentro nel lago Lucrino ad una profondità di 2,6 chilometri. Il sisma è stato ... ilmattino

Magma scoperto a quattro chilometri e mezzo di profondità – “Potrebbe esplodere domani” - Magma scoperto a quattro chilometri e mezzo di profondità – “Potrebbe esplodere domani” - Home pagepanoramastava in piedi: 23 maggio 2024 alle 21:22da: John WeltyInsisteDivideUna nuova serie di terremoti vicino a Napoli fa temere un'eruzione ... toscanacalcio

Campi flegrei, anche l’eccessiva rassicurazione sarà un rischio - campi flegrei, anche l’eccessiva rassicurazione sarà un rischio - Di fronte alla sequenza sismica in corso nel supervulcano dei campi Flegrei, torna in mente la situazione che precedette il terremoto dell’Aquila del 2009. In quel caso, in un crescendo di scosse che ... ilfattoquotidiano