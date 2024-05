Tennis Rottoli cade negli ottavi con Pecci Bondioli mette ko Catini

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel periodo di massimo splendore della storia delitaliano, non poteva mancare Cervia nel panorama internazionale con il torneo Itf Men’s Future organizzato dalla Polisportiva 2000 e dotato di 15.000 dollari di montepremi. Ieri, Lorenzota del Ct Massa è cadutoper mano del riccionese, che si è imposto 6-4, 7-6. Niente da fare per Daniel Bagnolini, uno dei due cervesi del lotto: è stato battuto 6-3, 6-3 da Giuseppe La Vela, uno dei favoriti del seeding. Nel tardo pomeriggio di mercoledì è arrivato anche il convincente successo del ravennate Federicosu Massimo Giunta, testa di serie n. 8. Ieri, poi,(888 al mondo) ha affrontato Niccolòper un posto nei quarti: il bizantino ha perso il primo set 7-6 (7-3 al tiebreak) ma sul 3-3 nel secondo ha piazzato un parziale di 3-0 per il 6-3. Nel terzopoi si è portato 4-1 con due palle del 5-1 ma si è fatto rimontare sino al 4-4, ha sventato il possibile 4-5, chiudendo poi 6-4.

