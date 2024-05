Tennis - Italia virtualmente qualificata alle Finals in tutte le specialità! La situazione nelle Race di singolo e doppio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilno sta vivendo indiscutibilmente una prima metà di 2024 eccezionale, perché sulla scia dei risultati conquistati dalla stella Jannik Sinner sono arrivate anche tante altre soddisfazioni su più fronti. A conferma di ciò, in questo momento il movimento azzurro sarebbequalificato per lein entrambe le) tra settore maschile e femminile. Conservare questo clamoroso 4/4 sino a fine stagione sarà complicatissimo, ma anche un eventuale 3/4 rappresenterebbe un risultato davvero notevole per il Bel Paese. Di fatto un posto è già occupato da Sinner nel singolare maschile grazie al titolo Slam ottenuto in Australia, con l’altoatesino che guida lastagionale a quota 4510 punti. ATPdi Torino che ad oggi vedrebbero protagonista anche la coppia tricolore composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalista agli Australian Open e terza nellacon un buon margine di oltre 1000 punti sui primi degli esclusi dalla top8.

