Tende - finestre e scalini | via libera al mini-condono Su Affari il testo del decreto approvato in Cdm

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Consiglio deistri hail cosiddetto'salva casa', proposto dal vice premier estro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Sono molto soddisfatto, e' un intervento che entrera' nelle case di milioni di italiani in maniera positiva. Per la pubblica amstrazione passiamo dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso. Sino i Comuni da valanghe di pratiche, sono stimate in 4 milioni. Ci sono interventi su piccole irregolarita' che riguardano la vita di tutti i giorni:. Ci sono tolleranze costruttive tra 2 e 5% in base alla superficie. C'e' una semplificazione del cambio di destinazione d'uso. Non e' unsugli esterni". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm parlando del'salva casa' appena. Segui sutaliani.it .

Roma, 24 maggio 2024 - Via libera dal Cdm al decreto salva-casa, assieme ai decreti sport, scuola e liste d’attesa. “Rivoluzione liberale”, nella sintesi del ministro Matteo Salvini. Che mette in evidenza: “Regolarizza piccole difformità e rende più semplice il cambio di destinazione d’uso”. quotidiano

Sport, Abodi: sì al decreto riforma, ok alla commissione indipendente di controllo - Sport, Abodi: sì al decreto riforma, ok alla commissione indipendente di controllo - È stato approvato il decreto sullo sport che prevede "una commissione indipendente per il controllo della gestione economico-finanziaria professionistica dei 100 club delle 3 leghe professionistiche ... italiaoggi

Salva Casa 2024: il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Legge - Salva Casa 2024: il Consiglio dei Ministri approva il decreto Legge - Come già anticipato, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data odierna lo schema di decreto Legge recante “Misure urgenti in materia ... lavoripubblici

Abodi, in decreto commissione indipendente sui conti dei club - Abodi, in decreto commissione indipendente sui conti dei club - Sei articoli, anche elezioni oltre il 3/o mandato. 'Non c'è alcun pericolo per l'autonomia dello sport', dice il ministro (ANSA) ... ansa