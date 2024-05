Tempesta d' amore - spoiler | il magico incontro di Eleni e Leander

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 24 maggio 2024)Schwarzbach finalmente uscirà dal coma nel corso delle prossime puntate did'e, proprio in quel momento, incontrerà l'uomo della sua vita. Ricordiamo che la ragazza, di recente, ha provato a sedare una rissa esplosa tra suo padre Markus e Christoph Saalfeld, ma quest'ultimo l'ha involontariamente spinta facendola cadere dalle scale. La ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale ed è stata sottoposta ad un'operazione chirurgica alla testa. Da quel momento in poi, però, è entrata in coma, gettando nella disperazione Alexandra in quanto Michael ha comunicato alla donna che non si sa né se né quando la figlia si risveglierà. Intanto, al Fürstenhof ha fatto il suo ingressoSaalfeld, il nipote di Werner e, come segnalano glidella soap opera tedesca, il giovane annuncerà ai suoi familiari di aspirare ad un posto in ospedale come medico.Saalfeld, però, non rivelerà a nessuno che, da qualche tempo, non fa che sognare una ragazza in un letto d'ospedale.