Telese Terme - giornata dedicata alla prevenzione per promuovere un corretto stile di vita

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutifa rima con informazione. Sabato 25 maggio dalle 9.00 alle 19.00 presso il centro termale “di” i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite cardiologiche, visite reumatologiche e visite endocrinologiche. L’iniziativa, intitolata: Piazza della Salute “Prenditi cura di te, fai”, è promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Benevento nell’ambito del progetto ‘L’Ordine per la salute’ e del progetto dell’Enpam ‘Piazza della Salute’. La finalità dell’iniziativa èlae i corretti stili ditra la popolazione. Ladisi svolgerà in collaborazione con la Fondazione Enpam e con il supporto del centro termale “di”, ASL di Benevento, A.O. San Pio di Benevento, Ospedale Fatebenefratelli, Croce Rossa Italiana, Misericordie di Benevento, Ipsar Le Streghe di Benevento, Istituto Superiore Telesi@, Coldiretti Benevento, Pro Loco Telesia, Confindustria di Benevento e con il patrocinio del Comune die della FNOMCeO.

