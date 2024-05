Telecamere sulla scuola Stop a ladri e vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024)Media Kennedy, dopo la sassaiola di furti e intrusioni notturne dell’anno passato arrivano le nuove. Impianto di videosorveglianza attivo da qualche giorno ai cancelli e lungo il perimetro dellainzaghese, visitata daquattro volte in sequenza nel corso dei mesi passati. L’ultima volta in marzo, quando, ancora una volta, ignoti si erano introdotti nei locali ed erano poi fuggiti portandosi via pc e tablet. È solo un primo step di messa in sicurezza: "Durante i mesi estivi, quindi a lezioni interrotte - spiega l’assessore all’Istruzione Sabrina Cagnardi (nella foto) - procederemo anche con qualche intervento “fisico”. Il più rilevante, la chiusura supplementare con grate dell’aula di informatica e che ospita le attrezzature multimediali della. Quella, ovviamente, maggiormente a rischio". Erano stati ripetuti, come si diceva, gli ingressi sgraditi nel corso delle ore notturne nell’edificio di via Boccaccio, sino a pochi giorni fa privo di impiantistica di controllo e con porte facilmente "violabili".