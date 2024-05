Tel Aviv si deve fermare Rafah - la Corte dell' Aja blocca Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) I giudiciinternazionale di giustizia'Aja hanno ordinato adiil suo attacco militare alla città di, nel sud di Gaza. Leggendo una sentenzaa massimae Nazioni Unite, il presidente'organismo Nawaf Salam afferma che le misure provvisorie ordinate dallaa marzo non affrontano completamente la situazione attuale nell'enclave palestinese assediata e che sono state soddisfatte le condizioni per la nuova emergenza. «immediatamente la sua offensiva militare» a, dice. Salam afferma, inoltre, che la situazione a Gaza è peggiorata dall'ultima volta che hanno ordinato adi adottare misure urgenti per alleviare la crisi umanitaria nella zona. Laappoggia la richiesta sudafricana di ordinare adila sua offensiva a, una settimana dopo che Pretoria aveva chiesto la misura in un caso che accusavadi genocidio.