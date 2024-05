Tecnologia - novità incredibile da Renault | arriva U1st Vision

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024)presenta unatecnologica: l’innovazione hi-tech della casa francese ha lasciato tutti a bocca aperta Al recente Salone VivaTech di Parigi,e il collettivo Software République, hanno fatto lasciato tutti a bocca aperta, presentando un concept rivoluzionario che promette di ridefinire il concetto di mobilità e assistenza, la-Ansa- Notizie.comQuesto veicolo commerciale non è solo un mezzo di trasporto ma una vera e propria piattaforma modulare capace di trasformarsi in base alle esigenze: da officina itinerante per biciclette a centro mobile di soccorso medico.si basa sulla piattaforma modulare elettrica FlexEVan, frutto della collaborazione tra giganti dell’industria come, Volvo Group e CMA CGM.: innovazione eal servizio della comunità Con una struttura alimentata a 800 V, il veicolo promette ricariche fulminee in soli 18 minuti.