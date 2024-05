Tc Italia femminile La rinuncia dolorosa No A1 senza le migliori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non è un fulmine a ciel sereno, ma una decisione ponderata. Può sembrare paradossale, visto che per il Tennisè tesserata la numero 1 d’, Jasmine Paolini: nella prossima stagione, la formazione del circolo versiliese non sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale di serie A1. “Le nostre ragazze sono troppo brave – spiega il direttore tecnico del Tc, Sergio Marrai – e nello stesso periodo in cui è in programma il campionato, saranno impegnate nei tornei internazionali in mezzo mondo. Fra i due eventi, dal punto di vista economico, non c’è confronto e non potevamo certo tarpare le ambizioni delle ragazze. Le altre ragazze del nostro gruppo sono ancora troppo acerbe per la serie A1, quindi meglio ‘staccare’ e ripartire dal basso”. Una decisione amara ma con un basamento di razionale attenzione al presente e al futuro. “Jasmine finirà tra le prime 10 al mondo, Anastasia Bertacchi quest’anno farà tutti i tornei internazionali Under 18 e dobbiamo sostenerla, Emma Belluomini ha vinto una borsa di studio e di sport in un college degli Stati Uniti: meglio staccare un anno e puntare alla crescita delle ragazze del vivaio, fra un paio di anni vedrete qualcosa potrà sbocciare”.