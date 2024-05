Tan Xuguang | Promuovere attivamente la cooperazione strategica con le imprese di livello mondiale del settore!

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) MUNICH, 24 maggio 2024/PRNewswire/Dal 22 al 23 maggio 2024, ora locale in Germania, Tanha guidato un team a Monaco di Baviera per condurre una visita investigativa con TÜV Süddeutsche Group, FEV Group GmbH e MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, una filiale di Volkswagen A.G., per affrontare insieme le sfide della nuova era tecnologica. Laglobale intorno al layout del sistema ha raggiunto una serie di accordi di. Il 23 maggio 2024, ora locale in Germania, Tanha guidato un team in visita alla MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, filiale del Gruppo Traton sotto Volkswagen A.G., ha incontrato Christian Levin, Presidente e Amministratore Delegato del Traton Group sotto Volkswagen A.G., il Presidente e Amministratore Delegato di Scania Deutschland GmbH, hanno avuto un incontro approfondito e hanno condotto una discussione approfondita sulla situazione futura della concorrenza e sul trend di sviluppo tecnologico dell'industria globale dei veicoli commerciali.