Taiwan | Taipei - ' 49 caccia cinesi in spazio aereo durante esercitazioni militari'

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 mag. (Adnkronos/Dpa) - Quarantanove aerei da guerrasono entrati nellodiin 24 ore, il numero più alto di sorvoli in un giorno da inizio anno. Lo rende noto il ministero della Difesa di, precisando che 35 aerei sono stati avvistati mentre attraversavano la linea mediana dello Stretto di. Il ministero ha inoltre riferito di aver rilevato ieri 19 navi della marina cinese e sette navi della guardia costiera cinese che operavano intorno a. Ieri la Cina ha lanciato un'importante esercitazione militare di due giorni intorno a, apparentemente per simulare un blocco intorno all'isola. .

