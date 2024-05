Taiwan - 49 caccia cinesi in spazio aereo durante manovre militari

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il ministero della Difesa di Taipei: numero più alto di sorvoli in un giorno da inizio anno La Cina lancia l'ennesimo messaggio alla 'ribelle'con un'azione "punitiva" contro "i separatisti". Quarantanove aerei da guerrasono infatti entrati nellodi Taipei in 24 ore, il numero più alto di sorvoli in un .

Taipei, 24 mag. (Adnkronos/Dpa) – Quarantanove aerei da guerra cinesi sono entrati nello spazio aereo di Taiwan in 24 ore, il numero più alto di sorvoli in un giorno da inizio anno. Lo rende noto il ministero della Difesa di Taiwan, precisando che 35 aerei sono stati avvistati mentre attraversavano la linea mediana dello Stretto di Taiwan. calcioweb.eu

