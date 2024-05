Tadej Pogacar il cannibale

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Dopo questa nona vittoria di Merckx c’è solo da chiedersi se un campione come lui sia un bene o un male per il ciclismo. In proposito i pareri sono discordi. Qualcuno ritiene che un grande campione rappresenta pur sempre una bandiera, soprattutto per i giovani che vedono in lui un luminoso esempio da imitare. Qualche altro ribatte che un Merckx che spadroneggia, che vince quando vuole e che non ha assolutamente rivali, finisce per togliere interesse a uno sport che ha bisogno di equilibrio e d’incertezza per appassionare le folle. Tutte le opinioni sono da rispettare, ma su un punto sono tutti d’accordo: sul fatto che Merckx in questo momento non ha proprio avversari e impone veramente la sua legge. Egli poi ha inaugurato un nuovo modo di correre più moderno, più istintivo, più elementare. Sta sempre in testa per non avere brutte sorprese e appena può è lui il primo a dare battaglia”. Questo che avete appena letto è un estratto di un articolo di Ciro Verratti, inviato del Corriere al Tour de France del 1970.