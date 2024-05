Tabellone Wta Strasburgo 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildel torneo Wta di, il 250 sulla terra rossa francese: ecco di seguito ie glidel main draw in cui non ci sarà nessuna italiana al via, così come del resto nelle qualificazioni. Testa di serie numero uno sarà Vondrousova, mentre Haddad Maia è la seconda giocatrice del seeding, presenti anche Collins e Keys, le quattro citate usufruiscono del bye al primo turno. Di seguito ecco ilcompleto. MONTEPREMI COPERTURA TVWTASEMIFINALI Kalinina vs (3) Collins (4) Keys b. (5) Samsonova 6-1 6-3 QUARTI DI FINALE Kalinina b. (1) Vondrousova 5-7 6-3 6-2 (3) Collins b. Burel 6-1 6-3 (4) Keys b. Linette 6-1 6-3 (5) Samsonova b. (2) Haddad Maia 6-3 6-0 SECONDO TURNO (1) Vondrousova b. (Q) Frech 5-7 6-1 6-0 Kalinina b. Ferro 6-3 3-6 6-0 (3) Collins b. Siniakova 6-1 6-2 Burel b. (7) Svitolina 7-6(1) 4-6 6-1 Linette b.

