Suv lanciato contro le vetrine | ennesimo raid allo store Fratticioli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Perugia, 25 maggio 2024 - Ennesima spaccata ai danni del Fotoin via Piccolpasso (zona Stazione). "Ci hanno devastato il negozio", si sfoga la madre del titolare, che sta inviando lettere ai giornali per denunciare la situazione. "Sette spaccate nel giro neanche di un anno", prosegue la donna. "Il commando - racconta ancora - è entrato in azione verso l'alba. La dinamica è sempre la stessa: è stata usata una macchina rubata lanciata in retromarcia per sfondare le. Hanno portato via 80 mila euro di materiale, tra macchine fotografiche, telecamere e altro. Quattro sacche con la refurtiva, per fortuna, sono state lasciate all’interno del negozio. A mettere in fuga la banda, tutti a volto mascherato, è stato un residente della zona, che è stato svegliato dal boato e ha dato l'allarme. A riprendere la scena, come racconta anche Giorgio, le telecamere di videosorveglianza.