Supplenti sostegno confermati dalle famiglie - ANDIS dice no | Non garantisce continuità educativa e didattica a tutti gli studenti

Nuovo decreto scuola, misure per sostegno e studenti stranieri in arrivo: ecco quali sono - Nuovo decreto scuola, misure per sostegno e studenti stranieri in arrivo: ecco quali sono - Novità per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e l'integrazione degli studenti stranieri in arrivo con il decreto-legge per la scuola atteso in CdM. Cosa sappiamo. money

Graduatorie GPS 2024: esami singoli, servizio fino al 10 giugno, riserva. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie GPS 2024: esami singoli, servizio fino al 10 giugno, riserva. RISPOSTE AI QUESITI - C’è tempo fino alle 23.59 del 10 giugno per presentare la domanda per l’inserimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026. orizzontescuola

Gps docenti precari, "Ordinanza del Ministero porta dubbi": tre ricorsi Anief - Gps docenti precari, "Ordinanza del Ministero porta dubbi": tre ricorsi Anief - Anief: 2 mila sentenze favorevoli e 5 milioni di euro per docenti e Ata nei primi quattro mesi del 2024 Scuola: il salario accessorio (RDP-CIA) va riconosciuto ai precari, assegni da 80 a 300 euro al ... teleborsa