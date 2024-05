Superlega - via la norma anti partecipazione per i club della Serie A

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) Chi si iscrive allanon potrà essere escluso dal campionato diA. Il principio, contenuto nella sentenzaCorte di Giustizia dell'Unione Europea che lo scorso 21 dicembre ha inferto un colpo durissimo al monopolio di Uefa e Fifa, è stato ora recepito anche dalla Figc. Un atto dovuto, per ora temporaneo. Il presidente federale Gravina non ha potuto fare altro che sospendere sospendere lache prevedeva come obbligo per i, al momento dell’iscrizione ai campionati, di mettere per iscritto l’impegno a non prendere parte ad alcuna competizione non riconosciuta da Fifa, Uefa e Federcalcio. Un vero e proprio diktat che non avrebbe, però, retto il confronto con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia. La clausola, nata nella primavera del 2021 poche settimane dopo il tentativo (abortito) di dare vita alla, era stata ribadita nelle ore del verdettoCorte con una delibera i cui effetti sono stati temporaneamente sospesi essendo stata ritenuto "opportuno analizzare la formulazione delle suddette norme alla lucesentenza C-333/21Corte Giustizia dell’Unione Europea del 21 dicembre 2023".