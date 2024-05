Superlega - la Figc sospende le sanzioni per i club che vogliono aderire Repubblica

(Di venerdì 24 maggio 2024), lanon sanzionerà ichepartire. La decisione della Federcalcio recepisce la sentenza della Corte di giustizia dell’Ue che stabilisce l’illegalità del divieto. Scrive: Non ci sarannoin Italia per iche aderiscono allao ad altre competizioni al di fuori dei canali ufficiali. Non adesso, almeno. La Federcalcio ha infatti deciso dire temporaneamente la minaccia di esclusione deidissidenti, in attesa di approfondimenti. La decisione recepisce la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che il 21 dicembre 2023 che ha stabilito che è illegale vietare aidi partecipare ad altri tornei. Le ultime dichiarazioni di Ceferin sulla(marzo) «Dobbiamo rimanere vigili di fronte alle minacce rappresentate ancora dai sostenitori della cosiddetta. La Federcalcio europea si preoccupa di tutti i, non solo dell’élite; anche dei tifosi, dei giocatori, delle leghe professionistiche e del calcio amatoriale.

La Figc sospende le sanzioni per i club che vogliono aderire alla Superlega: il comunicato - La figc sospende le sanzioni per i club che vogliono aderire alla Superlega: il comunicato - La figc, tramite una nota ufficiale, ha deciso di sospendere le eventuali sanzioni per i club di Serie A che vorranno prendere parte alla Superlega. Ecco il comunicato Il Presidente ... tuttojuve

Arriva il salva-casa. Salvini, 'rivoluzione liberale' - Arriva il salva-casa. Salvini, 'rivoluzione liberale' - Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare "piccole difformità" edilizie, ossia abusi minori come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente. Un ... ansa

Superlega, la Figc sospende le sanzioni per i club che vogliono aderire - Superlega, la figc sospende le sanzioni per i club che vogliono aderire - La decisione recepisce la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2023 Non ci saranno sanzioni in Italia per i club che aderiscono alla Superlega o ad altre competizioni ... repubblica