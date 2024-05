SuperEnalotto - Lotto e 10eLotto | l’estrazione di oggi venerdì 24 maggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Riparte la caccia alla sestina. Stasera dalle 20 tornano le estrazioni die 10e(concorso numero 82). Il montepremi per il jackpot staserà sale a 28,3 milioni di euro. L’ultima vincita risale ad appena due settimane fa, quando a Napoli è stato centrato il fortunato e ricchissimo “6” da oltre 100 milioni di euro., i numeri ritardatari di giovedì 23: uscirà il 18 Superstar? Nell’ultima estrazione, quella di giovedì 23, non sono stati centrati nè “5+1” nè “6”. Se vi siete persi il risultato di qualche vecchia estrazione potete controllare se avete vinto dal nostro archivio. Se invece siete ancora indecisi su quali numeri giocare, potete consultare il nostro elenco dei “numeri ritardatari”, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo. Segui con noiin diretta dalle 20 (articolo in aggiornamento) .