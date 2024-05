Superbonus | Schlein - ‘Meloni e governo ipocrit - proroghe le hanno votate’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “E’ innegabile che la misura nel momento in cui è stata presa ha cercato di dare una spinta all’economia. Il rimbalzo c’è stato. La cosa che trovo moltoa da parte di Meloni e ilè che quando sono state votate leal Superbonus, loro levotate. Loro nel gennaio 2023bloccato la cessione dei crediti e nonfatto nulla in questo anno se non dare la proroga alle villette su cui tanto si sono scagliati.sempre due facce”. Così Ellyal Festival dell’Economia di Trento. L'articolo CalcioWeb. .