Superbonus - arriva il via libera della Camera | sì allo spalma crediti su 10 anni

Archiviata la stagione grillina dei bonus edilizi che ha messo in ginocchio le casse dello Stato. Via libera definitivo della Camera (105 voti favorevoli e 109 contrari) al decreto legge sul Superbonus sul quale il governo aveva posto la fiducia. secoloditalia

Via libera dell'Aula della Camera al decreto Superbonus. I sì sono stati 150, i no 109. Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dal Senato il 16 maggio, diventa legge L'articolo Superbonus, dl è legge: via libera della Camera.

firenzepost