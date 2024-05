Super Size Me in streaming

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il film legale completo è disponibile in italiano su Chili. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Chili Non disponibile 2.99 € (SD) 5.99 € (SD) Powered by Filmamo Regia: Morgan SpurlockGenere: Drammatico, DocumentarioAnno: 2004Paese di produzione: Stati UnitiProtagonista: Morgan SpurlockDurata: 98?Distribuzione: Fandango La trama diMe è quella di un esperimento; Morgan Spurlock, giovane documentarista, decide per un mese di nutrirsi solo con cibo di McDonald’s, per mostrare agli spettatori gli effetti nocivi del cibo spazzatura su molti americani, specie molto giovani; dopo essersi sottoposto a un check-up completo che ne certifica la buona salute, Spurlock inizia la sua peculiare dieta; già dopo la prima settimana, però, inattesi problemi di natura fisica e psicologica iniziano a presentarsi….