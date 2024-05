Sunak fa la mossa dei barconi | voto anticipato al 4 luglio per paura del boom di migranti in estate E il piano Ruanda è già un fallimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Regno Unito si prepara ad un’calda come poche altre, quantomeno nella storia politica del paese. Il giorno dopo l’annuncio che ha sorpreso il paese, i commentatori politici continuano ad interrogarsi sulle ragioni per cui Rishiabbia indetto le elezioni politiche il 4(sei mesi prima dello scadere della legislatura) in un momento in cui per popolarità è staccato di oltre 20 punti dietro al leader laburista Keir Starmer, e i Tory, alla deriva tra promesse vacillanti, scandali e defezioni (dopo la batosta delle amministrative dell’inizio del mese) sembrano ora al punto di non ritorno. “E’ un caos, 14 anni di attesa sono finiti, ora è il momento di voltare pagina e ricostruire il paese” , ha detto Starmer rilanciando da Gillingham, roccaforte conservatrice in Kent, la sua campagna per cambiare il paese. Un terreno di battaglia complicato quanto strategico per le elezioni quello che si snoda sulle coste inglesi.