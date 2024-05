Sull’Ucraina Biden ha perso la faccia Il leader Usa vuole dare buca al vertice di pace in Svizzera perché coincide con un evento per raccogliere fondi in vista delle presidenziali americane

18.00 Biden chiede la "liberazione immediata" degli ostaggi a Gaza. Ha parlato a una cerimonia in un college di Atlanta durante la quale ha ricevuto una laurea honoris causa in legge. Ha ricordato la "crisi umanitaria in corso: l'unica soluzione è quella dei due Stati", ha detto.

televideo.rai

Biden punta a tassare i voli spaziali di SpaceX nell’aria americana Ogni volta che un razzo si alza in cielo per trasportare satelliti o rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale, i controllori del traffico aereo devono prendere misure cruciali per garantire la sicurezza degli aerei commerciali e passeggeri.

newsnosh