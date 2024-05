Sulle tracce dell’oro illegale I danni ambientali dall’Africa all’Amazzonia | su RaiNews24 l’inchiesta Spotlight La clip in anteprima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) In Ghana per dieci euro al giorno i minatori illegali vendono l'oro raffinato con il mercurio. Che poi va a inquinare le falde. Con conseguenzedevastanti. Dall'altra parte dell'Oceano, in Amazzonia, l'industriaha già distrutto 20mila ettari di foresta e minaccia i villaggi degli indigeni. I reportage in Africa e in Brasile di Valerio Cataldi, Alessandro Spinnato e Ludovica Jona vanno alla fonte di un'industriache arriva fino all'Italia. Perché spesso i certificati di garanzia non bastano. Per aggirarli basta fare tappa negli Emirati Arabi Uniti, dove l'oro viene raffinato e certificato come 'riciclato', dunque legale. Per questo l'Unione europea ha introdotto controlli più rigidi. Che però a oggi in Italia ancora non sono ancora stati applicati. In onda venerdì 24 maggio alle 20.30, sabato 25 maggio alle 18.30, domenica 26 maggio alle 20.30 su.