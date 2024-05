Sul premierato si abbattono i rilievi di Cei e Colle

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mentre nell’Aula del Senato la votazione degli emendamenti sulva avanti tra polemiche, assenza del numero legale e forzature da parte della maggioranza per soffocare l’esame parlamentare, sulla madre di tutte le riforme, come ama definirla Giorgia Meloni, arrivano le punzecchiature della Cei e del Capo dello Stato. Le perplessità della Cei sul. Ilesalta la nostra Costituzione Non c’è solo l’Autonomia leghista a preoccupare la Cei che oggi renderà noto un documento. Ma anche il. “Quando si toccano gli equilibri istituzionali” è necessaria “molta attenzione”, ha detto il cardinale Matteo Zuppi. “A mio parere occorre molto spirito della Costituzione: non è un problema di lettera ma di capacità di pensare qualcosa che non sia contingente e che non sia di parte”. E poi il Capo dello Stato. “Mi sia permesso di unire al mio ricordo la citazione al discorso che fece il presidente Goria in occasione dell’anniversario dei quarant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione e che rappresenta, a mio avviso, uno dei suoi messaggi di grande significato.